Intervistato da Sport Mediaset, Gian Piero Gasperini ha attaccato duramente il Var. Per il tecnico dell'Atalanta la tecnologia non ha migliorato il calcio, anzi ha creato tanta confusione. "Io sono assolutamente in difficoltà con il Var. Credo che abbia modificato il gioco del calcio e anche chi è nel calcio da tanti anni non si riconosce nel regolamento, indipendentemente dai vantaggi e dagli svantaggi che uno più avere in una partita. È uno strumento che non ha valorizzato il calcio ma lo ha peggiorato enormemente, tanta confusione sui falli di mano. A me non piace assolutamente".