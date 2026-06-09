Piero Ausilio, ospite di Alessandro Cattelan, è tornato indietro nel tempo per andare a ricostruire come si è giunti all'Inter di ora

Piero Ausilio, ospite di Alessandro Cattelan a Supernova, è tornato indietro nel tempo per andare a ricostruire come si è giunti alla struttura vincente dell'Inter attuale.

"Dopo il primo periodo di Suning, che per fortuna è durato poco, si cominciò a lavorare in un modo un po' più serio, un po' più professionale, arrivò Pioli. E la struttura prese sempre di più piede con l'arrivo di Steven Zhang. Si arrivò a giugno e si iniziò quello che secondo me è veramente....quello che rappresenta il vero inizio di quello che è l'Inter adesso. Cioè l'arrivo di Spalletti.

Spalletti arriva e si cominciano a fare le cose in un certo modo, fatte bene, la squadra si fa insieme, ci si confronta, non c'erano ancora le disponibilità che abbiamo avuto poi negli anni successivi. Però si comincia a fare le cose fatte bene. Lui arriva, porta una certa disciplina, porta regole, porta un'idea di calcio sicuramente moderna. Un allenatore bravo, esperto, capace, autoritario, si lavorava molto bene con lui. Dopo Spalletti, che comunque riporta l'Inter in Champions League e per quello che dico rappresenta quello il vero inizio, perché comunque Champions League vuol dire comunque nuove entrate, vuol dire comunque anche bilanci un attimino diversi, più solidi, arriva l'anno di Conte in cui si fanno i veri investimenti"