Chivu a InterTV: “Sucic? Centrocampista completo, lo sapevamo già. Sulla mia esultanza…”

Torna la vittoria in casa nerazzurra. L'Inter, davanti al proprio pubblico, supera per 3 a 0 la Fiorentina, trascinata dalla doppietta di Calhanoglu e la gemma di Sucic. Questo il commento nel post partita di mister Chivu rilasciato ai microfoni di InterTV: "Una squadra che ha voglia di essere determinante, abbiamo avuto una prova di maturità facendo le cose giuste per portare a casa la vittoria. Io vivo la gara nella mia maniera, esulto perchè bisogna esultare, sono felice per me per loro per la società per i nostri tifosi, vogliamo ottenere dei risultati importnati. Sucic è un centrocampista completo ma lo sapevamo già sempre più maturo di quello che è ha qualità tecniche ma lo sapevamo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi nell'intervallo ho dovuto alzare i toni per la concretezza, per calciare da fuori area, abbiamo avuto la giusta maturità e sono felice per loro perchè siamo una squadra matura che ha personalità"