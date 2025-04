Le parole dell'ex tecnico: "L'ultima giornata ha detto che il Napoli non ha paura di vincere, non ha tremato all'idea di poter allungare sull'Inter"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato così del sorpasso del Napoli ai danni dell'Inter in campionato: «Era un'impresa impossibile pensare di poter conquistare questo scudetto. E lui l'ha resa possibile. Credo che, a parte Antonio, nessuno pensava davvero che il Napoli potesse arrivare fino in fondo. Lui ci è riuscito perché non si crede un fenomeno: sa che c'è solo il lavoro alla base di ogni traguardo. E quello che conta è spiegare ai propri calciatori che la premessa di un fallimento è sentirsi arrivati. Perché il successo ti porta a pensare che non devi fare molto altro per continuare a vincere, che puoi smettere di sacrificarti. E quando uno crede di essere diventato grande, là inizia il suo tracollo».