C'è grande amarezza per il pareggio a San Siro contro la Juventus. L'Inter era in vantaggio, ma si è fatta raggiungere dai bianconeri. Le parole di Denzel Dumfries ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo avuto le opportunità, non siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Abbiamo dominato il match ma non siamo sempre stati lucidi. Il problema in difesa? Dobbiamo continuare a lavorare, non abbiamo fatto del nostro meglio. Loro hanno avuto tanta qualità soprattutto nell'uno contro uno".