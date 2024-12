"L'unico è rammarico è aver preso quel gol. La squadra non lo meritava per la cattiveria e l'attenzione che aveva messo in campo per 94 minuti. Abbiamo interpretato bene primo e secondo tempo, sono soddisfatto dei ragazzi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, parlando a Dazn dopo la vittoria contro il Parma.