«Vincere contro l'Aston Villa? Non è facile, ma lo spero. E mi auguro pure che la Juve possa lottare fino alla fine per lo scudetto. Ma adesso non bisogna guardare troppo avanti: io farei attenzione all’Aston Villa di Emery, specialista di coppe. Per me la Juve può vincere, ma serviranno qualità e carisma. Sono queste le cose che fanno la differenza: non i numeri 4-2-4, 4-3-3 o 4-1-4-1...».