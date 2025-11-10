FC Inter 1908
Labate: “Chivu? Una cosa non me l’aspettavo. In politica ci vedrei bene…”

Intervista al conduttore di Realpolitik, e noto tifoso nerazzurro, su Pressing: da Inzaghi a Chivu fino a Barella... in politica
Eva A. Provenzano
Tommaso Labate, ospite di Pressing (in video collegamento) ha parlato dell'arrivo di Chivu all'Inter:«Dimenticato Inzaghi? Sono diventato inzaghiano strada facendo e quello che ha gfatto tresta nella storia del club. Due finali di CL anche non vincendole è una cosa che rimane», ha sottolineato.

«Chivu sembra in grande continuità nel rapporto con gli uomini e con lo spogliatoio, è riuscito a ricreare in brevissimo parte di quel clima che era stato il progetto tattico vero di Inzaghi. E in questo è stato una grande sorpresa, una continuità sorprendente nonostante siano due personalità diverse», ha aggiunto sui due allenatori il giornalista.

Il conduttore di Realpolitik ha anche aggiunto: «Per un giocatore nerazzurro un posto in politica in futuro? Credo che se dovessi immaginare qualcuno che può fare in politica la quadratura del cerchio perché mescola una grande personalità con grande pragmatismo, direi Nicolò Barella. Routine pre derby? Due puntate di realpolitik e poi provare a dimenticarsene. Il calcio, se lo vivi con passione, è provare in certi momenti a metterlo da parte per sopravvivere». 

(Fonte: Pressing)

