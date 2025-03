Miglior marcatore della storia dell'Inter in Champions? Orgoglio: non me lo immaginavo quando sono arrivato, ma ho sudato e lavorato tantissimo. Chi mi conosce sa cos'ho passato e cos'ho vissuto in un momento in mezzo alla mia carriera all'Inter. Tutto sacrificio e lavoro, devo continuare perché non finisce qui e voglio di più: lavorerò al massimo per portare l'Inter lassù. Se mi piacerebbe giocare tutta la carriera all'Inter? Certo che sì: poi dipende da tante cose. Ma qui sono felice, ho rinnovato il contratto dopo la Copa America, avevo tante cose sul tavolo ma ho deciso di restare qua perché sono felice ogni giorno. Mi alzo al mattino con voglia di andare al campo: sono felicissimo".