Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Alen Lesicki, ex responsabile della comunicazione della Dinamo Zagabria che oggi lavora come giornalista per il portale Germanijak.hr., ha parlato dell'arrivo di Sucic all'Inter. "È un giovane a cui la carriera è cambiata da un giorno all'altro. È forte di testa, nulla può distrarlo e si dedica completamente al calcio. Credo che non sia ancora consapevole di ciò che gli sta accadendo perché la sua ascesa è stata davvero veloce. Come ruolo, parliamo di un centrocampista centrale bravo a impostare e anche nel lavoro di interdizione, di grande intensità".