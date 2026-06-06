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LIVE Marotta: “Chivu scelta coraggiosa. La squadra lo ha eletto leader, ha grande entusiasmo”

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Il presidente dell'Inter, ospite dell'evento "Uno storico double" al Festival della Serie A di Parma ha parlato della stagione trionfale dei nerazzurri
Andrea Della Sala Redattore 

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Il presidente dell'Inter Beppe Marotta, ospite dell'evento "Uno storico double" al Festival della Serie A di Parma ha parlato della stagione trionfale dei nerazzurri.

Un anno fa l'argomento era Chivu. Per lei fu una scelta coraggiosa o consapevole?

"Il calcio è un fenomeno di forte aggregazione sportiva, appuntamento che vivo con grande emozione. Una delle prerogative del manager è il coraggio e la consapevolezza. Capire ciò che stava avvenendo. Eravamo reduci da una debacle a Monaco, era un po' preventivato ma non certo l'abbandono di Inzaghi che aveva dato molto all'Inter. Nello sport tutto si brucia facilmente, dovevamo trovare una soluzione. Avevamo forte in mente il modello di riferimento, dovevamo trovare l'attore protagonista. Abbiamo con una facilità estrema scelto di affidare la squadra a Chivu, scelta coraggiosa. Consapevolezza era capire il momento". 

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Cosa ha portato?

"È il leader di un'azienda. Tra squadra e gruppo c'è una differenza, la squadra condivide valori, percorso e obiettivi. La squadra ha riconosciuto in lui le qualità per essere leader. Il primo atto è stato questo, poi la certificazione gliel'ha data la squadra. Intenti comuni e riconoscere in Chivu il conduttore". 

Sulle qualità di Chivu

"Io posso essere più saggio, lui essendo giovane ha entusiasmo. Se da una parte i giovani non hanno l'esperienza, che è quella che va di pari passo con la competenza, Chivu sta crescendo di giorno in giorno, ma la sua caratteristica è che è molto carico".

 

 

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