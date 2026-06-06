LIVE Marotta: “Chivu scelta coraggiosa. La squadra lo ha eletto leader, ha grande entusiasmo”

"Il calcio è un fenomeno di forte aggregazione sportiva, appuntamento che vivo con grande emozione. Una delle prerogative del manager è il coraggio e la consapevolezza. Capire ciò che stava avvenendo. Eravamo reduci da una debacle a Monaco, era un po' preventivato ma non certo l'abbandono di Inzaghi che aveva dato molto all'Inter. Nello sport tutto si brucia facilmente, dovevamo trovare una soluzione. Avevamo forte in mente il modello di riferimento, dovevamo trovare l'attore protagonista. Abbiamo con una facilità estrema scelto di affidare la squadra a Chivu, scelta coraggiosa. Consapevolezza era capire il momento".