LIVE Marotta: “Chivu scelta coraggiosa. La squadra lo ha eletto leader, ha grande entusiasmo”

Cosa ha portato?
"È il leader di un'azienda. Tra squadra e gruppo c'è una differenza, la squadra condivide valori, percorso e obiettivi. La squadra ha riconosciuto in lui le qualità per essere leader. Il primo atto è stato questo, poi la certificazione gliel'ha data la squadra. Intenti comuni e riconoscere in Chivu il conduttore".
Sulle qualità di Chivu
"Io posso essere più saggio, lui essendo giovane ha entusiasmo. Se da una parte i giovani non hanno l'esperienza, che è quella che va di pari passo con la competenza, Chivu sta crescendo di giorno in giorno, ma la sua caratteristica è che è molto carico".
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