Hai già dimostrato la tua forza mentale: hai avuto la tua rivincita con il Marsiglia dopo la tua prima esperienza in Francia. Qual è il tuo segreto a livello mentale?

"Penso che tutto sia cambiato grazie alla mia forza mentale, che è stata molto importante in una serie di situazioni, ad esempio quando sono rientrato in Brasile per poi tornare in Francia, riprendendo a giocare e a rendere felici i tifosi. Credo che questo sia stato molto importante e ora ne sto raccogliendo i frutti, con il mio arrivo in un Club di questo livello".