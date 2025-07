"Sto bene, sto lavorando bene con la squadra. Stiamo facendo un lavoro duro, è un momento fondamentale che ci prepara a una stagione lunga. Siamo qui con la mentalità giusta, energia positiva. Conte ammorbidito? No, no, è sempre più duro, ma è un bene perché ci vuole sempre migliorare. Lucca? E' un bravo ragazzo e un'arma in più per difendere il nostro scudetto, sto cercando di aiutarlo dal punto di vista tattico, visto che abbiamo giocate codificate. Il mercato non è ancora finito, i giocatori che arriveranno qui lotteranno fino alla fine".