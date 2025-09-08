L'Al Hilal di Simone Inzaghi ha presentato un'offerta importante ai dirigenti nerazzurri che dovrebbero prendere una decisione a breve. Dall'Arabia, però, arriva un'indiscrezione: "Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha confermato che Piero Ausilio e Dario Baccin rimarranno all'Inter, negando così la partenza dei due dirigenti", scrive il quotidiano saudita Arriyadiyah che riporta anche un virgolettato di Marotta: "Ausilio e Dario Baccin resteranno all’Inter, non andranno via"

"Ausilio ha un contratto fino al 2027 e ha ricevuto un'offerta consistente dall'Al-Hilal, ma ha rimandato la sua risposta alla fine del mercato prima che la dirigenza dell'Inter decidesse di non farlo partire. Ricopre il suo incarico dal 2014 e ha contribuito all'ingaggio di Simone Inzaghi per guidare la squadra in quel periodo", si legge sul portale arabo che conferma come l'Al Hilal stia continuando la ricerca di un DS straniero dopo le dimissioni di Fahad Al-Mufarrej. Il principe Nawaf bin Saad l'ha poi convinto a rimanere ma in altre vesti.