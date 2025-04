Molti giocatori dell'Inter sono noti per aver militato nella Bundesliga. Dubito che Henrikh Mkhitaryan sarebbe ancora un giocatore fisso nel BVB, ma all'Inter è un giocatore chiave. Il Bayern non è soddisfatto di Yann Sommer , di cui è un grande sostenitore. Marcus Thuram gioca in modo discontinuo, ma nelle giornate buone può decidere la partita. Il team ha molta esperienza. Un compito arduo per il Bayern: la decisione verrà presa solo nella partita di ritorno a San Siro.

A causa dell'assenza di Upamecano e Davies, il Bayern sarà privo dei due giocatori più rapidi in difesa. In attacco sono più forti dell'Inter anche senza Jamal Musiala , Kane ha una percentuale di gol molto migliore di Lautaro Martinez . Il Bayern si trova in difficoltà quando è pressato e l'avversario gioca con audacia. A loro non piace. Non devono mostrare il loro volto da Bundesliga in partite come quelle contro Bochum e Union Berlino, ma d'altro canto hanno dimostrato negli ottavi di finale contro il Leverkusen di essere lì quando si tratta di grandi cose.

Champions? Il Real è ancora in gioco, è il loro concorrente. Più Bayern e Inter. E come avversario sarei preoccupato per il PSG. Senza le superstar del passato, sono più stabili e pericolosi rispetto agli anni scorsi, e non è un caso che abbiano sconfitto il Liverpool FC.