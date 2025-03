"Milan, com'è giocare a San Siro coi fischi? Dura, vorresti sempre i tifosi al tuo fianco. Nelle difficoltà subentra anche un po' di sconforto, Conceicao deve creare gruppo in un momento difficile e cercare di raggiungere l'Europa, ha qualità e deve tirare fuori"

"Reijnders tra i più forti in Europa? Penso di sì, del nostro campionato senza dubbio ma anche in Champions e in Nazionale ha fatto vedere le sue qualità, è uno dei leader tecnici del Milan, è stato un grande acquisto"