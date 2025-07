Orlando: “Chivu persona intelligente e l’Inter lo supporta. Sa che deve…”

Gasperini riuscirà a ricostruire il sistema visto a Bergamo? E Chivu avrà la personalità per gestire lo spogliatoio Inter?

"Chivu è intelligente, sa che non è più giocatore e che deve usare bastone e carota. Ha un grande vantaggio, una società che lo supporta. E soprattutto all'inizio di un percorso è fondamentale. Alla Roma non vedo giocatori che si adattino molto all'idea di calcio di Gasperini, vedo un progetto che fatica a decollare. Dovrà finire il mercato, ma mettere ora la Roma tra le favorite non me la sento".