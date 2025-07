Orsi: “Scudetto, sarà lotta Inter-Napoli. L’unica incognita sui nerazzurri…”

Intervistato da ilbellodelcalcio.net, Nando Orsi, ex portiere, ha fatto alcune previsioni sulla prossima lotta scudetto in Serie A

"C’è l’Inter che non ha venduto nessuno e ha comprato due o tre giocatori, forse sta per comprare Lookman. In generale sono le due squadre [Napoli e Inter, ndr] che si contenderanno lo Scudetto. Il Napoli forse ha qualcosa in più, ma non lo so. L’unico dubbio dell’Inter è l’allenatore [Chivu, ndr], che è nuovo e giovane".