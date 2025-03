Goran Pandev ha commentato con soddisfazione la vittoria dell'Inter contro il Feyenoord, celebrando il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Sui singoli l'ex nerazzurro ha dichiarato: "Thuram è un giocatore fondamentale per l'Inter, ha fatto una prestazione importante. Ti dà una grandissima mano. Sappiamo che Calhanoglu ha avuto diversi infortuni ma si sta riprendendo bene. In questo momento della stagione è fondamentale. Mkhitaryan è stato il migliore in campo insieme a Thuram. Ha esperienza, qualità. Avere lui e Calha al 100% vuol dire avere un'altra Inter, che gira bene".