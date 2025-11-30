Chivu a InterTV: “Piaciuta la reazione dopo quello che abbiamo passato. Su Lautaro…”

Torna la vittoria in casa nerazzurra, la squadra di Chivu - dopo le due sconfitte consecutive con Milan e Atletico - ritrova i 3 punti su un campo non semplice e contro un Pisa che per 60 minuti è stato capace di creare qualche grattacapo alla formazione nerazzurra che poi passa con Lautaro Martinez (doppietta) su assist di Esposito prima e Barella dopo. Queste le parole di mister Chivu raccolte nel post partita dai microfoni di InterTV: "Cosa mi è piaciuto? La reazione, il fatto che questa era la terza gara in 7 giorno, dopo quello che abbiamo passato non era semplice. Abbiamo affrontato una squadra ben preparata. SIamo tutti contenti dopo questa vittoria. Il saluto con Lautaro? Cerco l'abbraccio di tutti quelli che escono, lui è stato decisivo ha fatto due gol importanti per noi. Coppa Italia? siamo l'Inter abbiamo l'obbligo e il dovere di onorare tutte le competizioni"