Lautaro a InterTV: “Meglio nella ripresa, punti che servivano. L’Inter deve…”

Torna la vittoria in casa nerazzurra, la squadra di Chivu - dopo le due sconfitte consecutive con Milan e Atletico - ritrova i 3 punti su un campo non semplice e contro un Pisa che per 60 minuti è stato capace di creare qualche grattacapo alla formazione nerazzurra che poi passa con Lautaro Martinez (doppietta) su assist di Esposito prima e Barella dopo. Queste le parole di Lautaro raccolte nel post partita dai microfoni di InterTV: "Sono soddisfatto, abbiamo fatto una buona gare, meglio nel secondo tempo, era importante portare a casa punti e i gol che sono venuti dalla mia parte. Arrivare in questo momento non me l'aspettavo nel 2018 ma lavoro sempre e questi sono i frutti, per crescere e portare allegria ai tifosi e titoli all'Inter. Ci serviva questa vittoria, nel primo tempo non siamo stati perfetti in campo, nella ripresa abbiamo mossa più veloce la palla, poi quando arriva il gol la gara prende una piega diversa. Ora dobbiamo recuperare energie che mercoledi abbiamo la Coppa Italia. Come sto? Perdiamo tante energia ma stiamo recuperando bene, un paio di giorni per recuperare in vista del Venezia, come dico sempre l'Inter deve arrivare in fondo in tutte le competizioni"