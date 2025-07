Pizzi: “Inter, Lookman mi piace tantissimo, è fra i primi 3 in Italia. Leoni…”

"50 mln sono tanti, giocatore forte, importante, da capire poi in quale posizione e come Chivu lo vuole sfruttare. E' chiaro che stanno facendo di tutto, lo considerano fondamentale per una ripartenza. Mi piace tantissimo, è nella top-3 dei migliori in Italia, ma le cifre sono elevate. Se consideriamo che Koopmeiners, meno decisivo di Lookman, è stato venduto a cifre più alte...ma per me rimangono tanti 50 mln. E' però uno che ha fantasia, dribbling, uno che ti cambia la squadra".

Leoni opportunità o necessità?

"Secondo me c'è la necessità di avere gente fresca. Se vuoi giocare in pressione e rimane con Acerbi e De Vrij, non vorrei rivedere partite come PSG-Inter. Io lo avrei preso prima di Bonny, sapendo che poi vuoi prendere Lookman e hai ancora in rosa Taremi. Per me guardando la rosa rimane molto forte l'Inter. Hai Susic che è una mezzala di qualità, hai Frattesi, un centrocampo ben coperto. Se prendi Lookman davanti sei fortissimo. Ti manca uno dietro che rinfreschi rispetto ad Acerbi e De Vrij".