Andrea Ranocchia ha analizzato la sfida di Champions League tra Inter e Lipsia: "L'Inter è messa molto bene in questa Champions, che ha un nuovo formato tutto da capire. Ragazzi bravissimi, questa è una partita importante per loro. Vincere permetterebbe loro di affrontare le gare con più tranquillità. Il Lipsia non rispecchia quello che sta facendo in Champions. In campionato sta facendo bene e non va sottovalutata".