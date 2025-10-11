FC Inter 1908
Retegui: “Pio Esposito ha fatto un partitone, abbiamo giocato bene insieme”

Le dichiarazioni dell'attaccante della Nazionale dopo il successo per 3-1 degli Azzurri a Tallinn sull'Estonia
Alessandro De Felice
Mateo Retegui, attaccante dell'Italia e autore del momentaneo 2-0 della Nazionale a Tallinn sull'Estonia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Si parte dal rigore sbagliato:

"Adesso voglior rivederlo nello spogliatoio, non l'ho visto ancora, sono un po' arrabbiato, però l'importante è che abbiamo vinto, che il primo tempo abbiamo giocato molto bene e dobbiamo continuare così".

Anche perché non ti sei dimenticato come si fa gol:

"Per noi attacxanti è molto importante, per la fiducia e per continuare lavorando per la squadra, per aiutare. Noi ce l'abbiamo nel sangue. È molto importante aiutare la squadra così".

Oggi c'era da vincere, abbiamo abbandonato l'idea di fare tanti gol, perché ormai forse dobbiamo buttare al secondo posto e fare quei benedetti play-off.

"Noi dobbiamo lavorare come stiamo facendo e ascoltare il mister, allenando tantissimo con i piede per terra e con la testa bassa e giocando come abbiamo giocato il primo tempo. Adesso abbiamo giocato a un grande livello, abbiamo avuto tante situazioni. Penso che se il risultato quando finisce il primo tempo è diverso, la partita nel secondo è diversa. Dobbiamo stare tranquilli e credere che non abbiamo fatto male e avremo testa per la prossima partita.

Come vi trovate? Perché abbiamo visto che con Kean vi cercate in allenamento. La cosa funziona. Poi è arrivato il giovane Pio e vi trovate bene anche lui?

"Sì, sì. Penso che tutti possiamo giocare davanti. Abbiamo segnato già con tutti. Oggi mi dispiace per quello che è successo a Kean, però penso che non è niente di grave. Ho parlato con lui in spogliatoio e speriamo per la prossima partita. Ancora non lo so perché abbiamo segnato con lui. Pio ha fatto un partitone. Abbiamo dialogato molto bene insieme. Penso che tutti lo possiamo fare davanti. Tutti gli attaccanti che siamo qui lo possiamo fare insieme o da soli. L'importante è questo risultato. Continuiamo così".

