Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni de Il Mattino, Arrigo Sacchi , ex allenatore, ha parlato così del futuro con il Napoli di Antonio Conte : «Ma resta, perché mai dovrebbe andare altrove? Per me al Napoli il bello deve ancora venire. E solo lui può riuscire a far fare un altro salto in alto al club».

«Meglio di no. Lo fece Marotta quando erano alla Juventus, mi chiese di fargli cambiare idea perché aveva puntato i piedi dopo il no a un calciatore che voleva a tutti i costi. Io ci provai, ma alla fine andò via lo stesso e non mi diede ascolto. Perché Antonio è duro: se si mette in testa una cosa non cambia idea per nulla al mondo. Però mi pare che abbia voluto Napoli come il Napoli ha voluto lui: non credo che finirà il rapporto così presto».