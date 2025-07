Così 'Momo' Salah in un'intervista a 'France Football' ricorda il tecnico che ha avuto ai tempi della Roma, secondo lui il migliore

Né Josè Mourinho, che peraltro lo 'bocciò' ai tempi del Chelsea, né Jurgen Klopp: "Luciano Spalletti è il miglior allenatore che abbia mai avuto. Con lui sono migliorato tantissimo, sia dal punto di vista tattico che mentale. Mi ha dato la possibilità di esprimere il mio talento e crescere come calciatore".

Così 'Momo' Salah in un'intervista a 'France Football' ricorda il tecnico che ha avuto ai tempi della Roma, secondo lui il migliore con cui ha lavorato. Nell'intervista a Salah viene anche chiesto di commentare una classifica secondo cui proprio lui, il bomber del Liverpool, sarebbe il miglior calciatore africano di sempre, davanti a gente del calibro di George Weah, Yaya Touré, Samuel Eto' e Didier Drogba. Salah, senza falsa modestia, concorda:

"Sì, mi considero il miglior giocatore africano di sempre. Comunque ce ne sono stati tanti: a ce ne sono tanti e potrei dire anche George Weah, Didier Drogba e Samuel Eto'o" . Il successo calcistico che gli ha dato più emozioni è stata "la Champions League", mentre su quale sia stato il miglior difensore affrontato la risposta è stata "Sergio Ramos è un grande giocatore, ma non so dirne uno solo". E il compagno ideale? "Non ho giocato con lui nel mio momento migliore, ma direi Eden Hazard. Avrei voluto giocare con Steven Gerrard e Thierry Henry".