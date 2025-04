Giovanni Galeone, ex allenatore, intervistato da Kiss Kiss Napoli, ha parlato così della lotta scudetto in Serie A

Giovanni Galeone, ex allenatore, intervistato da Kiss Kiss Napoli, ha parlato così della lotta scudetto in Serie A: “L’Inter da qui alla fine del campionato non fa 10 punti. O quanto meno è difficile. Il Napoli almeno 8 li fa. Conte giocherà tutte e quattro le partite per vincerle. Per sopperire all’assenza di Buongiorno può far giocare Rafa Marin centrale, ma anche la soluzione con Oliveira centrale è perfetta, è un giocatore che ha buonissime qualità.