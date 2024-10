Ospite di Ziggo Sport, Wesley Sneijder, ex centrocampista dell'Inter, non le ha mandate a dire a Sergio Busquets

Ospite di Ziggo Sport, Wesley Sneijder, ex centrocampista dell'Inter , non le ha mandate a dire a Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, suo avversario prima ai tempi del Real Madrid e soprattutto dell'Inter, quando i due si affrontarono nelle semifinali di Champions League del 2010. Ecco le parole dell'olandese:

"Busquets era un giocatore estremamente fastidioso, dava sempre il colpo agli altri ma non lo riceveva mai. Appena subiva un colpo iniziava a piangere. Un vero piagnone. Ho letteralmente litigato con lui in ogni singola partita. A un certo punto gli ho detto: 'Ne parliamo quando ci vediamo in estate a Ibiza'.