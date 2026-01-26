Stefano Sorrentino , intervenuto alla Nuova Domenica Sportiva, ha dedicato una breve ma incisiva riflessione alle critiche che stanno colpendo il portiere dell' Inter , Yann Sommer . "Voglio andare contro tendenza rispetto a quello che si è scritto. Siamo qui a trovare il pelo nell'uovo ma Sommer non è il problema dell' Inter ", ha esordito l'ex portiere.

Critiche ingiuste

"Io l'ho criticato altre volte, ma sul 6-2 ci può stare che sbagli. L'altra sera ha sbagliato. Si sta facendo il giochino che si è fatto prima con Handanovic, con Onana, prima ancora con Zenga e con altri portieri. È dell'88 e lo sa anche lui che l'Inter sta cercando e cercherà un altro portiere, ma discutere e criticare Sommer è una vergogna", ha concluso Stefano Sorrentino difendendo il portiere nerazzurro.