Sorrentino: “Sommer? Una vergogna quello che sta succedendo. Sa benissimo che l’Inter sta…”

Stefano Sorrentino
Critiche al portiere nerazzurro, ecco cosa ne pensa Sorrentino
Redazione1908

Stefano Sorrentino, intervenuto alla Nuova Domenica Sportiva, ha dedicato una breve ma incisiva riflessione alle critiche che stanno colpendo il portiere dell'Inter, Yann Sommer. "Voglio andare contro tendenza rispetto a quello che si è scritto. Siamo qui a trovare il pelo nell'uovo ma Sommer non è il problema dell'Inter", ha esordito l'ex portiere.

Stefano Sorrentino
Nuova Domenica Sportiva

Critiche ingiuste

"Io l'ho criticato altre volte, ma sul 6-2 ci può stare che sbagli. L'altra sera ha sbagliato. Si sta facendo il giochino che si è fatto prima con Handanovic, con Onana, prima ancora con Zenga e con altri portieri. È dell'88 e lo sa anche lui che l'Inter sta cercando e cercherà un altro portiere, ma discutere e criticare Sommer è una vergogna", ha concluso Stefano Sorrentino difendendo il portiere nerazzurro.

