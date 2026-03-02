“Sarà un derby equilibrato perché il Milan può giocarsela a viso aperto. L’Inter giocherà per vincere, ma è più importante che non lo perda. È veramente probabile che possa esserci un pareggio”.

"Barella mi è piaciuto tantissimo per l’atteggiamento. È un giocatore straordinariamente importante per l'Inter e per la Nazionale. Per me condurrà l’atteggiamento dell’Inter con il suo spirito da guerriero. Ieri ha messo tutto in campo. Ha sbagliato un passaggio facile, con tutta San Siro che ha applaudito. Non è il più in forma, ma sarà il conduttore”.