Ospite negli studi di DAZN nel corso della trasmissione 'Fuoriclasse', Andrea Stramaccioni ha parlato del derby tra Milan e Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20:45.
Stramaccioni: “Barella guiderà l’Inter, derby da non perdere. Probabile che…”
L'ex allenatore nerazzurro ha presentato il derby della Madonnina, in programma domenica prossima a San Siro
“Sarà un derby equilibrato perché il Milan può giocarsela a viso aperto. L’Inter giocherà per vincere, ma è più importante che non lo perda. È veramente probabile che possa esserci un pareggio”.
Poi sul protagonista:
"Barella mi è piaciuto tantissimo per l’atteggiamento. È un giocatore straordinariamente importante per l'Inter e per la Nazionale. Per me condurrà l’atteggiamento dell’Inter con il suo spirito da guerriero. Ieri ha messo tutto in campo. Ha sbagliato un passaggio facile, con tutta San Siro che ha applaudito. Non è il più in forma, ma sarà il conduttore”.
