"Farris ha detto che l'Inter non doveva far creare occasioni al Parma, non sono d'accordo con lui però su una cosa: nei momenti di shock, i giocatori di leadership l'Inter non li aveva più. L'Inter era senza i due quinti titolari, non c'era Lautaro, non c'era Bastoni, era uscito anche Dimarco, i cambi hanno inciso. Esperimento Calhanoglu-Asllani? E' una soluzione percorribile, sono due giocatori di qualità, forse manca l'interditore però non mi faccio ingannare: l'Inter ha fatto un ottimo primo tempo, ha meritato il 2-0 nonostante due grandi parate di Sommer. Sono i 25' di inizio ripresa da analizzare. L'Inter ha perso tanti punti nella gestione finale delle partite, è un tema della stagione, ha lasciato tanti punti ma resta la più forte: ha la capacità di fare gol in ogni modo, nessuno ce l'ha. Dà la sensazione di capitalizzare anche quando forse non merita, adesso sta mancando il cinismo"