"Il mio voto naturalmente c'è senza nulla togliere a chi occupa quel posto in questo momento", dice Totti

"Vedrei bene Del Piero come presidente della Federcalcio", lo ha detto l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, a Sky Sport parlando da Dubai in occasione del World Legend Padel Tour.

"Sappiamo tutti che è personaggio significativo, vediamo cosa succederà - ha aggiunto-. Sono contento per lui se dovesse decidere di fare questo importante passo. Naturalmente mi piacerebbe che figure che capiscono di calcio entrino a far parte di istituzioni così rilevanti. Alex può fare tutto perché è un personaggio importante e pulito. Sarà lui a decidere e noi aspetteremo. Il mio voto naturalmente c'è senza nulla togliere a chi occupa quel posto in questo momento".