"Non avremo mai un problema, c'è un rapporto straordinario tra lui, la città e la società. Troveremo una soluzione che soddisfi tutte le parti. Noi non saremo mai nemici di Sanchez. Bertola? Io sono orgoglioso di tutti gli acquisti e di tutti i calciatori dell'Udinese. Bertola lo voleva mezza Europa, sono contento di averlo preso. Essendo partito Bijol, anche numericamente interverremo in difesa".