"Corner di Çalhanoglu e incornata di Thuram, che da quando papà Lilian lo prende in giro per non essere forte di testa non fa altro che segnare di capoccia. Sono arrivati entrambi così i gol con cui l’Inter ha battuto l’Ajax a casa sua. In fotocopia, uno per tempo. Reti pesanti, perché portano una vittoria dopo due sconfitte in campionato. E significative, perché confezionate dal turco e dal francese, che in terra americana durante il Mondiale per club avevano fatto arrabbiare il loro capitano per l’atteggiamento svogliato. Tutto alle spalle". Questo è quanto scrive a proposito della gara di Amsterdam il quotidiano La Repubblica.