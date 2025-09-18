"Corner di Çalhanoglu e incornata di Thuram, che da quando papà Lilian lo prende in giro per non essere forte di testa non fa altro che segnare di capoccia. Sono arrivati entrambi così i gol con cui l’Inter ha battuto l’Ajax a casa sua. In fotocopia, uno per tempo. Reti pesanti, perché portano una vittoria dopo due sconfitte in campionato. E significative, perché confezionate dal turco e dal francese, che in terra americana durante il Mondiale per club avevano fatto arrabbiare il loro capitano per l’atteggiamento svogliato. Tutto alle spalle". Questo è quanto scrive a proposito della gara di Amsterdam il quotidiano La Repubblica.
È stata la partita di Thuram ma anche quella dell'esordio di Chivu in Champions, un esordio che ha condiviso con un suo pupillo, Pio Esposito. "Il primo tempo dell’Inter, pur non impeccabile, ha dato una buona indicazione: Pio Esposito e Thuram sono una bella coppia", aggiunge il quotidiano.
"Se qualche esperimento sarà fatto, sarà nelle prossime gare. Il miglior alleato di Chivu in questo momento è infatti il calendario. Da qui alla sosta delle nazionali di ottobre l’Inter incontrerà squadre accessibili: Sassuolo, Cagliari, Slavia Praga, Cremonese. Gare utili per mettere a posto quel che non va, prima dei big match con Roma e Napoli", conclude Vanni.
(Fonte: La Repubblica)
