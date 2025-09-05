Il Corriere della Sera, nella sua presentazione della sfida tra Italia ed Estonia , parla senza mezzi termini della rosa a disposizione del neo ct Gattuso: "La formazione potrebbe essere questa: un'occhiata sommaria per leggerla. Ma guarda: ci sono Zaccagni e Politano sulle fasce, c'è Barella in mezzo. Bagliori sinaptici di consapevole amarezza. Siamo messi così. Il materiale umano è lo stesso che aveva a disposizione Luciano Spalletti. Molti calciatori di livello modesto, pochi quelli buoni, Gigio Donnarumma resta l'unico fuoriclasse accertato.

Ogni tanto siamo tentati di illuderci che la situazione non sia così complicata. Ma prendete la nostra coppia di centrali, con cui stasera affrontiamo l'Estonia. Calafiori non è titolare fisso nell'Arsenal. Quanto a Bastoni: se davvero fosse Krol, il Real o il Psg o il Bayern quest'estate si sarebbero presentati da Giuseppe Marotta con 100 milioni cash (e Marotta sarebbe svenuto dalla felicità). Invece non è successo. Rino però li schiera perché sono comunque i due migliori che abbiamo da mettere al centro della difesa".