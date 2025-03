Chi è sul podio dei profitti

Sul podio dei profitti ci sono Napoli, Lazio e Lecce. Il club di De Laurentiis ha infilato il secondo esercizio in attivo: +80 milioni nel 2022-23, +63 nel 2023-24, grazie al boom dei ricavi, alle ricche cessioni (71 milioni di plusvalenze) e al contenimento dei costi. La Champions e la vendita di Milinkovic hanno consentito a Lotito di tornare all’utile (+38 milioni) dopo cinque bilanci consecutivi in rosso. I pugliesi, alla seconda stagione di fila in A, hanno conseguito un risultato positivo per 14 milioni consolidando il risanamento finanziario. Tra le grandi del calcio italiano vanno segnalati i virtuosismi di Atalanta e Milan. Pensate che i Percassi, assieme a Pagliuca, hanno festeggiato l’ottavo bilancio in utile: nel 2023-24 il trionfo in Europa League è stato completato con 12 milioni di profitti. I rossoneri sono al secondo esercizio positivo (+6 milioni nel 2022-23, +4 nel 2023-24). Stipendi e ammortamenti sono saliti di 39 milioni, ma l’incremento commerciale e la plusvalenza di Tonali (44 milioni) hanno ricalibrato il conto economico. Va detto che RedBird sta beneficiando del turnaround aziendale portato a termine dal predecessore Elliott. Ultima notazione per il Milan: nel 2023-24 è tornata ad essere la squadra italiana con i ricavi più alti (412 milioni al netto delle plusvalenze), non accadeva dai tempi di Silvio Berlusconi.