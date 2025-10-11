Da Spalletti a Gattuso, blocco Inter è una certezza. “Ma il lato negativo è…”

Cinque giocatori dell'Inter convocati da Gattuso: il blocco Inter resta una garanzia per l'Italia anche dopo l'addio di Spalletti

Matteo Pifferi Redattore 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 10:16)

Da Spalletti a Gattuso con un filo conduttore: il blocco Inter. La Nazionale che stasera sfiderà l'Estonia avrà tre punti fermi dell'Inter: due in difesa, Bastoni e Dimarco e poi Barella a centrocampo. All'occorrenza, poi, dalla panchina possono subentrare Frattesi, sempre pericoloso in zona gol, e Pio Esposito, una risorsa per Chivu ma anche per Gattuso.

Sono rimasti ad Appiano, invece, Acerbi e Darmian, per questioni anagrafiche ma non solo, visto ciò che è successo tra l'ex Sassuolo e Lazio e il precedente CT.

"La controindicazione nell’affidarsi a ben cinque giocatori della stessa squadra - almeno tre dei quali titolari pure in azzurro - è però balzata sotto gli occhi di tutti dopo aver visto quanto combinato dall’Italia agli ultimi Europei e - è una ferita ancora sanguinante - a Oslo. Spalletti, in tal senso, non è stato baciato dalla luna buona.

Il ct ha pagato - come da lui stesso sottolineato - il fatto che l’Inter avesse vinto il campionato ad aprile nell’anno che ha portato poi agli Europei: gli interisti, dopo aver staccato la spina, non sono stati più capaci di riattaccarla arrivando svuotati di energie all’appuntamento azzurro. Lo stesso, moltiplicato per cinque (quanti i gol incassati dal Psg nella Waterloo a Monaco di Baviera), è accaduto a giugno quando poi Haaland e compagni ci hanno sotterrato con un 3-0 ora difficilmente ribaltabile", si legge su Tuttosport.

Ora, però, gli interisti hanno ritrovato smalto e fiducia con Chivu e potrebbero arrivare nel migliore dei modi all'incrocio di novembre con la Norvegia a San Siro, con la speranza che la partita possa ancora valere per il primo posto.