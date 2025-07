Gazzetta sulla foto di Bonny da piccolo: “In questa epoca di interismo ferito…”

"Il francesino ormai ex Parma è un altro pezzo, strategico, nel processo di ringiovanimento della rosa", spiega La Gazzetta

Matteo Pifferi Redattore 6 luglio 2025 (modifica il 6 luglio 2025 | 09:32)

"In questa epoca di interismo ferito e identità da ricostruire, ai tifosi nerazzurri si è stretto il cuore nel vedere la foto scelta da Ange-Yoan Bonny per presentarsi al nuovo popolo: lo si scorge da piccolo, con sorrisetto malizioso appena accennato e la sacra maglia di Samuel Eto’o addosso. L’immagine diventa poi attuale ed ecco il 21enne francese sfoggiare già la nuova divisa vista in America che accompagnerà la squadra nel 2025-26 alle porte". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'ufficialità di Bonny come nuovo giocatore dell'Inter.

"Il francesino ormai ex Parma è un altro pezzo, strategico, nel processo di ringiovanimento della rosa: si inserisce in un programma più grande che coinvolge diverse anime del club, dalla proprietà di Oaktree, che ha identificato in talenti di questa età il preciso target su cui investire, passando per i dirigenti che setacciano il mercato con un preciso intento, fino al tecnico scelto giusto prima del Mondiale dopo la fuga saudita di Inzaghi. Chivu è abituato a lanciare i giovani di valore senza badare troppo alle gerarchie impolverate o alle vecchie sovrastrutture mentali. Del resto, è stato proprio il tecnico romeno a fare esplodere a Parma Bonny, accolto via social anche dal connazionale Thuram: Marcus ha volutamente scelto l’emoticon di un petardo, giusto per ricordare quanto sia pronto ad esplodere il nuovo compagno che in tanti paragonano a lui. Proprio alle spalle della ThuLa, la nuova punta sarà chiamata a togliere le rughe al reparto insieme a Pio Esposito, di due anni più giovane di lui ma altrettanto importante nello sguardo verso il futuro", aggiunge poi il quotidiano.

E non è un mistero che l'Inter ci stia provando anche per Giovanni Leoni, difensore del Parma che tra l'altro ha messo like al primo post di Bonny da nuovo giocatore dell'Inter. "Al momento è un ex compagno, ma chissà per quanto", chiosa la Rosea.