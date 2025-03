Il Bayern dopo

"La coppia turco-armena, assieme a un tuttocampista come Barella, rappresenta il perno della differenza interista, con cui Inzaghi vuole fare la rivoluzione", si legge sui due giocatori. E sulla prossima rivale dell'Inter in CL il Corsera spiega: "L’Inter, che ha metà del fatturato e del monte ingaggi del Bayern, non è la più forte d’Europa. Ma è una delle più temute, per la sua unicità, ovvero per la sua capacità di difendere senza rinunciare ad attaccare. Hun sistema di scambi e sovrapposizioni molto elaborato, che compensa la mancanza di un giocatore che sa saltare l’uomo e andare in porta... In Europa, il rispetto è acquisito. In Italia dipende solo dal risultato. Anche per questo quella di Bergamo per l’Inter è la notte più importante".