L'ex tecnico Fabio Capello, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha commentato quanto accaduta nel post partita di Milan-Parma

Non è stato un bello spettacolo. Durante e... dopo i 90’. Il Milan ha vinto in rimonta con il Parma a San Siro e ok, sono tre punti importanti per rincorrere la qualificazione alla prossima Champions, ma la brutta prestazione prima dei due gol nel finale e la scena tra Conceiçao e Calabria dopo il triplice fischio non possono lasciare indifferenti tifosi e semplici osservatori.

Non è normale vedere un allenatore scagliarsi in quel modo, davanti a tutti, contro un suo calciatore . Certo, nel calcio litigi - anche duri - capitano, sono il primo a esserne consapevole, ma al chiuso dello spogliatoio, non a favore di telecamere. Nelle interviste del post partita, i due protagonisti hanno minimizzato. Io, però, resto convinto che l’episodio sia il sintomo di un’evidente tensione e, soprattutto, di un nervosismo eccessivo del tecnico. Perché Conceiçao è così su di giri? Io credo che tutto nasca dalla difficoltà del portoghese a farsi seguire dalla squadra. Il Milan non fa quello che chiede il suo allenatore: pressa poco quando perde palla, non è aggressivo, non ha la rabbia e la volontà agonistica per vincere le partite.

Gli uomini più dotati - Theo e Leao -, invece, non erano più in campo. Sostituiti all’intervallo dopo 45’ inaccettabili sotto ogni punto di vista, a cominciare dall’atteggiamento. Sul doppio cambio, io sto con Conceiçao, sebbene sappia che la catena sinistra, almeno sulla carta, è il vero punto di forza del Milan. Penso comunque che i compagni abbiano recepito bene il messaggio lanciato dal tecnico: se giochi in modo superficiale, ti tolgo, chiunque tu sia. Una mossa coraggiosa, ammirevole. Ma anche Fonseca aveva fatto qualcosa di simile e alla fine è servito a poco.