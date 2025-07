L'aggiornamento dal ritiro nerazzurro in cui si lavora da sabato scorso anche in vista della prima amichevole stagionale in programma domenica

Daniele Vitiello Redattore/inviato 31 luglio 2025 (modifica il 31 luglio 2025 | 15:16)

In attesa di capire quali novità arriveranno dal mercato, Cristian Chivu prosegue il lavoro con i suoi ad Appiano Gentile. E le indicazioni dal reparto offensivo sembrano già più che positive. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola oggi. Si legge infatti:

"Diversi invece gli scenari per i nuovi arrivati in attacco, Bonny e Pio Esposito, che avranno più opportunità per mettersi in mostra fino a quando Lookman non sbarcherà (eventualmente) in maglia nerazzurra per diventare il quinto elemento in attacco. Cristian Chivu già conosce sia il francese sia l’italiano, avendo allenato il primo a Parma nel finale dell’ultima stagione e il secondo ai tempi delle giovanili dell’Inter.

Le indicazioni in mano al nuovo tecnico interista sono comunque ottime già in partenza, visto che Pio Esposito ha lanciato segnali importanti già al Mondiale per club, dove ha evidenziato tutte le sue ottime caratteristiche, mentre Bonny si è presentato ad Appiano già una settimana fa e in condizioni eccellenti. Per tutti poi la prima messa a punto arriverà nelle prossime amichevoli, che l’Inter avrà in serie in meno di due settimane ad agosto contro Under 23, Monaco, Monza e Olympiacos. Dal punto di vista tattico con l’arrivo di Lookman le alternative crescerebbero. A partire dal possibile 3-4-2-1 per variare la coppia alle spalle di Lautaro o Pio Esposito, accoppiando il nigeriano a Thuram oppure a Bonny".