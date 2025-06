Chivu punta su Esposito: “Sapeva tutto di lui ma in America c’è qualcosa di nuovo che lo ha colpito”

Si conoscevano già, e in queste settimane hanno avuto modo di entrare ancor più in sintonia. Cristian Chivu e Pio Esposito hanno un rapporto particolare

Marco Macca Redattore 29 giugno 2025 (modifica il 29 giugno 2025 | 15:46)

Si conoscevano già, e in queste settimane hanno avuto modo di entrare ancor più in sintonia. Cristian Chivu e Pio Esposito hanno un rapporto particolare, fin dalle giovanili dell'Inter. L'attuale allenatore della prima squadra sapeva già tutto o quasi di questo ragazzo che sta facendo presto innamorare i tifosi interisti, ma in questi giorni è stato colpito da un altro aspetto, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Come lo stesso Chivu ha deciso, spingendo in tale direzione, perché Pio Esposito facesse parte dell’Inter 2025-26. Di Pio, 20 anni ieri, il nuovo allenatore sapeva tutto, per averne visto e valutato la crescita in nerazzurro. Quello di cui è rimasto ulteriormente colpito è stata la maturità raggiunta nei due anni a La Spezia e la capacità/velocità di apprendimento del giocatore".

"All’Inter, in questo Mondiale, è accaduta una cosa particolare, inattesa: sono stati i ragazzi a trascinare i vecchi. È stato l’entusiasmo di facce come quella di Pio, il sorriso di quel Valentin Carboni che abbiamo intervistato nella pagina a fianco, o anche la voglia di imparare di Sucic ad aiutare nel dribbling alla malinconia di Monaco. Questa Inter ora vuole goderselo, il Mondiale per club. Ci ha preso gusto. Si è rinnovata nelle ambizioni, è più fresca dentro e fuori. E Chivu approva".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)