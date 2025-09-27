Allenare l'Inter comporta delle inevitabile pressioni. Lo sa bene Cristian Chivu , che ha accettato la panchina nerazzurra nonostante la sua esperienza alla guida di prime squadre limitata a 13 apparizioni. Libero difende la scelta della dirigenza interista e promuove il lavoro del tecnico rumeno: "Cristian Chivu non è affatto scemo. E non è nemmeno l'aziendalista che molti credono sia. È semplicemente un allenatore che, con pragmatismo e intelligenza, e dopo aver usato il Mondiale per Club per provare qualcosa di diverso, ha intrapreso quella che ritiene l'unica strada possibile per ottenere risultati: evolvere l'Inter per gradi, non stravolgerla per far valere il proprio grado. Fa sorridere che gli si chieda una rivoluzione immediata senza considerare due fattori evidenti: primo, non ha abbastanza materiale per farla; secondo, non avrà mai il tempo per smontare e rimontare una macchina complessa. Era già sulla graticola dopo due sconfitte, lo è - secondo diversi addetti ai lavori -pure dopo le due vittorie consecutive con Ajax e Sassuolo".

"Perché con Chivu, l'apparenza inganna. Inganna che il suo 3-5-2 sia identico a quello del suo predecessore: lo è nella forma, non lo è già più nella sostanza. Chi osserva con attenzione avrà notato un pressing più alto, una costruzione più diretta e una ritrovata vicinanza tra le due punte. Gli hanno affibbiato l'etichetta di "traghettatore" quando è l'esatto contrario: un allenatore giovane che bisogna far maturare. Con le dovute proporzioni, perché di panchine in A ne aveva di più, è la stessa identica cosa accaduta con Inzaghi. La differenza è che Chivu è un prodotto del vivaio che l'Inter, come ha più volte spiegato Marotta, espone con orgoglio, come quel Pio Esposito che sta facendo giocare con coraggio e che stasera darà vita all'inedito derby in famiglia contro il fratello Sebastiano".