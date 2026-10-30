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Negli ultimi anni i numeri non lasciano spazio a dubbi: a Milano comanda l'Inter. Per posizioni in classifica, per trofei vinti, e non solo. Il Corriere dello Sport evidenzia la supremazia nerazzurra alla vigilia del derby:

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"Dalla stagione 2016-2017 l’Inter è finita quasi sempre davanti al Milan al termine del campionato. Soltanto due le eccezioni, sempre con uno scarto particolarmente ridotto. La sponda rossonera di Milano ha sorriso proprio nel 2016-2017, arrivando un punto davanti ai cugini, e nel 2021-2022, l’anno dello scudetto conquistato con Pioli all’ultima giornata in casa del Sassuolo, riuscendo a mettere il muso davanti all’Inter di Inzaghi con due punti in più al fotofinish. Per il resto, è stata di fatto un’egemonia interista, racchiusa proprio dal dato di ben 97 punti di distacco accumulato sui rivali nel corso degli anni.

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Di conseguenza si presenta particolarmente squilibrato anche il confronto dei trofei messi in bacheca dalle due squadre, nove per l’Inter e tre nel Milan nello stesso lasso di tempo. La bilancia pende dalla parte nerazzurra ed è stato proprio il passato recente ad alzare l’asticella dell’ambizione del club e dell’ambiente nei suoi confronti (...). Eppure per l’Inter e per lo stesso Chivu qualche piccolo sassolino da togliere è ancora rimasto. E uno di questi riguarda proprio le sfide col Milan. L’anno scorso, infatti, per i nerazzurri arrivarono due sconfitte, che pur non incidendo sul cammino della squadra - la cosa più importante -, avevano fatto storcere il naso ai tifosi. In generale il Milan ha fatto suoi cinque degli ultimi sette derby, pareggiando gli altri due. Uno score che per l’Inter ha il gusto del tabù. E che conferma quanto detto: alla fine il pallone se ne frega delle premesse".

(Fonte: Corriere dello Sport)