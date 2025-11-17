FC Inter 1908
Il quotidiano critica le valutazioni sui giocatori dell'Inter che ieri hanno parecchio deluso nella gara contro la Norvegia
Il Corriere della Sera critica le valutazioni sui giocatori dell'Inter che ieri hanno parecchio deluso nella gara contro la Norvegia

La verità è che manca molto Tonali, in mezzo. Rino l’ha tenuto fuori perché è diffidato e, in attesa degli spareggi, non potevamo certo permetterci di fargli rischiare un’ammonizione. Tonali è fondamentale in questa squadra. Infatti la ripresa comincia con Barella (ammonito) e Frattesi (già diffidato) che tornano in campo: segno che Rino non li ritiene decisivi per il nostro assetto tattico. Barella, diciamocelo, s’è un po’ fermato. È rimasto un buon calciatore, forse nemmeno più definibile ottimo. Quanto a Frattesi (sostituito da Cristante): ci sarà un motivo se tutti i tecnici che lavorano con lui, da Inzaghi a Chivu, passando per Spalletti, non lo prendono mai troppo sul serio.

Molti prendono invece sempre molto seriamente Bastoni. C’è chi lo definisce un campione (l’ho letto). Vi invito a guardare come sbaglia l’uscita sul terzo gol di Haaland.

