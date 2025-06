"L’Inter ha cambiato allenatore e queste partite costituiscono un ottimo anticipo di preparazione. È vero che dal punto di vista fisico la squadra potrà patire un po’ durante la prossima stagione, ma sono state guadagnate settimane importanti per quanto riguarda le novità tattiche e anche l’inserimento di altri giocatori. Senza il Mondiale per club il calcio più verticale e aggressivo proposto da Chivu sarebbe stato testato in qualche amichevole estiva con un numero di cambi infiniti e un livello di attenzione non ideale: non sarebbe stata la stessa cosa. E la decisione di mandare in prestito Pio Esposito non sarebbe stata rivista".