Entra nel vivo nella giornata di oggi la preparazione verso Inter-Torino. La squadra di Chivu si ritroverà ad Appiano per mettere a fuoco la prima avversaria della prossima Serie A, da affrontare lunedì prossimo al Meazza. Torna sul tema anche la Gazzetta dello Sport di oggi:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa GdS – Inter, si torna ad Appiano: un giocatore da monitorare verso il Torino
news
GdS – Inter, si torna ad Appiano: un giocatore da monitorare verso il Torino
Nerazzurri pronti a lavorare agli ordini di Chivu dopo un po' di riposo verso la prima di campionato
"Dopo i due giorni di riposo concessi da Cristian Chivu alla squadra, l’Inter oggi riprende ad allenarsi: appuntamento questo pomeriggio ad Appiano Gentile, dove il tecnico nerazzurro ritroverà il gruppo pressoché al completo. L’unico giocatore da monitorare è infatti Frattesi, che sta recuperando dall’intervento all’ernia bilaterale. Proverà a rientrare in gruppo in tempo per una convocazione per il debutto in campionato contro il Torino, in programma lunedì sera a San Siro. Non preoccupano le condizioni di Dimarco (uscito per una contusione nell’amichevole di Bari con l’Olympiacos). Nella sfida ai granata mancheranno per squalifica Calhanoglu e Pio Esposito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA