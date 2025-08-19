"Dopo i due giorni di riposo concessi da Cristian Chivu alla squadra, l’Inter oggi riprende ad allenarsi: appuntamento questo pomeriggio ad Appiano Gentile, dove il tecnico nerazzurro ritroverà il gruppo pressoché al completo. L’unico giocatore da monitorare è infatti Frattesi, che sta recuperando dall’intervento all’ernia bilaterale. Proverà a rientrare in gruppo in tempo per una convocazione per il debutto in campionato contro il Torino, in programma lunedì sera a San Siro. Non preoccupano le condizioni di Dimarco (uscito per una contusione nell’amichevole di Bari con l’Olympiacos). Nella sfida ai granata mancheranno per squalifica Calhanoglu e Pio Esposito.