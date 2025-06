Le ultime prove tattiche mostrate da Chivu potrebbero condurre l'Inter verso una metamorfosi rispetto al quadriennio Inzaghi. Anche dall'esito di queste prove e dalle indicazioni dell'allenatore dipenderà l'identikit di alcuni dei prossimi rinforzi nerazzurri. Per cui, il mister dovrà fare la sua parte. Lo sottolinea anche Il Giornale in edicola stamattina. Questo il focus:

"Qualcosa a Chivu lo darà il mercato, ma senza rivoluzioni ora invocate quasi ovunque. Fino a un mese fa, l’Inter era una corazzata senza confronti in Italia, all’improvviso si scopre che anche non vincendo nulla è andata ben oltre i suoi limiti. Evidentemente basta poco per cambiare idea, ma occorre ricordarsi che Oaktree bada prima di tutto ai conti e quindi oltre i budget fissati non si andrà: tutto l’extra 50 milioni sarà frutto di cessioni o prestiti, «il mercato di competenze e fantasia», per dirla alla Marotta.

Chivu dovrà presto chiarire al club come intende fare giocare la squadra («un allenatore moderno si adatta ai giocatori che ha», ha però anticipato Marotta) perché un sistema con 2 trequartisti come quello abbozzato al Mondiale normalmente si dovrebbe giocare solo quando i trequartisti li hai. E l’Inter oggi non li ha. Per rimettere in piedi la partita con l’Urawa e rientrare da un Mondiale in cui era praticamente fuori a un quarto d’ora dalla fine della partita, Chivu ha avuto bisogno del vecchio Mkhitaryan, con cui ha restaurato il centrocampo, e soprattutto di due ventenni, Valentin Carboni e Pio Esposito, già con lui nella Primavera nerazzurra (stagione 22-23)".