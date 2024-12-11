È arrivata la prima sconfitta in campo internazionale per l’Inter. Rivoluzionata da Simone Inzaghi, la squadra nerazzurra non ha retto l’urto del Bayer Leverkusen. Si legge su Il Giornale in edicola stamattina: “L'Inter cade all'ultimo minuto, quando credeva di avere ormai un posto nel G8. Resta uno strapuntino, che le 2 partite di gennaio hanno ancora il tempo di trasformare in comoda pol-trona. Vince il Leverkusen, ora in classifica alla pari dei nerazzurri. Sommer subisce il primo gol in 6 partite di Champions e manca il re-cord, ma non è questo che fa male a Inzaghi.

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Tedeschi solidi e in condizione, meglio di quando hanno incontrato il Milan a settem-bre, sicuramente molto forti e alla sesta vittoria consecutiva. A un primo tempo d'assalto sommano una ripresa più prudente e ragionata: l'Inter anche a queste altezze è ormai realtà consolidata, che preoccupa pure quelli bravi.

Qui l'errore è quello di adattarsi al ritmo imposto dal Bayer, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora, forse pensando che fosse già finita, che nulla potesse schiodare lo zero e zero di partenza e invece un colpo secco di Mukiele al 90' chiude una flipperata lunga una quindicina di secondi, tutta nell'aria nerazzurra”.