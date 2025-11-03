FC Inter 1908
Libero – Inter, a Verona segnale del destino? Chi sa di calcio ritiene che…

Inter Chivu
Il focus dal quotidiano sulla vittoria dei nerazzurri ieri al Bentegodi nel lunch match della domenica
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Tutti i quotidiani in edicola stamattina sottolineano il peso specifico della vittoria dell'Inter ieri a Verona. Un bonus importante per i nerazzurri, per una volta non brillanti ma concreti. Ne beneficia soprattutto la classifica. Si legge sul commento proposto da Libero:

Libero – Inter, a Verona segnale del destino? Chi sa di calcio ritiene che…- immagine 2
Getty Images

"Ottenendo il massimo (ovvero tre punti di platino) con il minimo sforzo (dopo 25 minuti buoni giocati, 70 in deludente souplesse), l’Inter ha piegato un Verona tenace ma poco concreto. Ha messo in banca il settimo successo in campionato. Blitz che le permette di restare a ridosso della vetta. Chi sa di calcio ritiene tali vittorie segnali del destino in un campionato lungo e ricco di trappole.

L’Inter, per la verità, a Verona non è stata bella. Ha pescato il jolly in extremis, al minuto 94, su harakiri del veronese Frese, che ha deviato in rete un disperato centro di Barella, lasciando Montipò attonito.

L’1-1 era stato siglato in avvio da Zielinski su splendida imbeccata di Calhanoglu, mentre il momentaneo pareggio dei padroni di casa era stato merito di Giovane, che aveva indovinato il missile vincente".

